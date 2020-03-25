Общество

Дмитрий Шахов: Перенос голосования по поправкам в Конституцию зависит от успешности борьбы с коронавирусом

От того, как власти будут бороться с коронавирусом, зависит, будет ли всенародное голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Такое мнение сегодня, 25 марта, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Мне кажется, что, если ситуация с коронавирусом не изменится, то нужно переносить голосование. Думаю, решение в любом случае, будет принято в пользу граждан», - заявил Дмитрий Шахов.

Он отметил, что сегодня никто достоверно не знает, сколько людей общались с теми, кто болен коронавирусом. «Минимальная мера для всех людей, которые вернулись из-за границы, - это 14-дневный карантин. Если у вас появились каике-либо признаки заболевания, следуйте всем инструкциям. Здоровые люди не должны пострадать от безответственности нерадивых. Напоминаю, что за это есть штрафы», - заключил спикер.