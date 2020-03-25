Общество

Форум околонаучных, полутехнических и культурно-спортивных инициатив «ПроСтранства СоТворчества» состоится под Старым Изборском

Форум околонаучных, полутехнических и культурно-спортивных инициатив «ПроСтранства СоТворчества» состоится в Псковской области с 26 по 28 июня. Местом проведения уникального фестиваля станет грунтовый аэродром для легкомоторных самолетов «Sky Ранчо» в полутора километрах от Старого Изборска. Участники и гости на три дня смогут окунуться в ПроСтранства необычной творческой мысли и увидеть на одной площадке самые интересные экспонаты из различных областей науки, техники, культуры и спорта.

«Мы дарим гостям фестиваля уникальную возможность увидеть необычные достижения и стать на время частью этой истории», - сообщил Псковской Ленте Новостей организатор форума Борис Паутов. По его словам, в программе форума планируются лекции об астрономии и Арктике, научно-технические эксперименты, мастер-классы от настоящих творцов, необычные инсталляции, подводные погружения и множество площадок, где можно проявить свою силу и ловкость, находчивость и смекалку, мастерство и творческую мысль.

«Это тот праздник, собираясь на который, не стоит отвозить детей бабушке, а стоит взять бабушек и дедушек с собой», - добавил Борис Паутов.

Форум «ПроСтранства СоТворчества» задуман как площадка для формирования человека-творца, реализующего свои способности через демонстрацию собственных успехов и достижений; погружение творческого и интеллектуального человека в среду единомышленников, понимающих, что залогом устойчивого развития жизни являются творческие идеи, позволяющие превращать невозможное сегодня в возможное завтра. Также мероприятие ориентировано на раскрытие и развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи; популяризацию науки и техники, развитие социального и общественно-государственного партнерства, развитие сельских территорий.



Организаторами Форума околонаучных, полутехнических и культурно-спортивных инициатив выступают МОО «Русское космическое общество», Фонд содействия сохранению и развитию историко-культурных и духовно-нравственных основ Русской цивилизации – «Светославъ» - Творческое объединение «Funny Riders Show».

Информационным партнером мероприятия выступает ЭПИ «Псковская Лента Новостей».