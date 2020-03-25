Общество

Псковский Россельхознадзор вернул в Беларусь партию кормовых добавок из-за недостоверной информации о составе

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы был запрещен ввоз 36,72 тонн белково-витаминно-минеральной добавки для цыплят-бройлеров. Кормовые добавки следовали на двух автомобилях из Могилёвской области Республики Беларусь в адрес компании, зарегистрированной в Вологде, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы управления установили, что информация о компонентном составе кормовой добавки, размещенная на маркировочных этикетках товара и указанная в удостоверении качества и безопасности, не соответствует регистрационным данным, подтвержденным департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Перемещение 36,72 тонн белково-витаминно-минеральной добавки для цыплят-бройлеров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.