Общество

Две инициативы омбудсмена Дмитрия Шахова рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания

Два обращения уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, касающихся предложений по совершенствованию законодательства, рассмотрели члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания на заседании 25 марта. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

По мнению омбудсмена, в региональном законодательстве существует пробел, который позволяет претендовать на получение звания «Ветеран труда Псковской области» лицам с непогашенной судимостью, а также гражданам, в чей трудовой стаж включены периоды трудовой деятельности во время отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.

«Я убежден, что почетный статус ветерана труда должны получать только достойные люди, которые своим самоотверженным трудом заслужили это право. В связи с этим предлагаю внести изменения в закон «О ветеранах труда Псковской области», определив в качестве обязательных критериев присвоения этого статуса, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, и исключение из подлежащего учету трудового стажа период отбывания наказания», - озвучил предложения Дмитрий Шахов.

Комментируя выступление омбудсмена, руководитель правого управления областной администрации Наталья Волкова, сообщила о частичной поддержке законопроекта. «Возможно, человек в начале своего трудового пути оступился, но потом добросовестно проработал много лет, и мы не должны лишать его возможности получить звание ветерана труда», - отметила юрист.

Заместитель председателя комитета по социальной защите населения Татьяна Селиверстова высказала аналогичную позицию – по ее словам, из 34,5 тысяч граждан, имеющих звание «Ветеран труда Псковской области», два человека в прошлом находились в местах заключения.

«Предложение уполномоченного нуждается в дополнительной проработке», - озвучила общее решение членов комитета Наталья Мельникова.

Еще одна инициатива омбудсмена касается федеральных правовых норм - Дмитрий Шахов считает необходимым законодательно закрепить обязанность работодателя ежемесячно информировать сотрудников о перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд, и просит областное Собрание депутатов выйти с инициативой о внесении соответствующих изменений в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Наталья Мельникова, возглавляющая псковское отделение Пенсионного фонда России, заметила, что и сегодня информация о перечислении страховых взносов не скрыта от граждан. «Можно обратится в Пенсионный фонд и запросить выписку, в которой будет всё подробно расписано», - сказала парламентарий. Комитет предложил создать межведомственную рабочую группу, которая изучит поставленный омбудсменом вопрос.