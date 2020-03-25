Общество

Ульяна Михайлова потребовала «прекратить травлю» председателя профсоюзной первички «Псковпассажиравтотранса» Раисы Куприненко

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова в своем видеоблоге прокомментировала ситуацию, складывающуюся в профсоюзной среде государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», а также действия отраслевого профсоюза, направленные на дискредитацию законно избранного председателя профсоюзной первички предприятия Раисы Куприненко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского облсовпрофа.

«Мы неоднократно предупреждали профсоюзный актив региона и профсоюзный актив государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» о том, как опасна ситуация с созданием «желтого» профсоюза на предприятии. Об этом высказалась и центральная газета профсоюзов «Солидарность», об этом сделал заявление председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства товарищ Ломакин, об этом заявляли мы. Я хочу еще раз напомнить, какой сложный путь вы, работники предприятия, прошли по сохранению своих рабочих мест в частности и предприятия в целом. Пиком недовольства стали совместные протестные мероприятия, когда Псковский областной совет профсоюзов, профсоюзные активисты предприятия 22 декабря 2018 года выступили с митингом в защиту «Псковпассаживавтотранса», составили петиции и направили их и в адрес региональной исполнительной власти, и в адрес работодателя, и в адрес президента Российской Федерации. Акция, которую вы провели 22 декабря, вошла в топ-10 самых значимых протестных профсоюзных мероприятий в стране. И Раиса Куприненко (не за счет средств профсоюза!) была в Сочи и получала награду за всех вас - за осуществление этого стартового мероприятия, которое до сих пор остается в памяти профсоюзного актива и которое не позволяет резко двигаться на «Псковпассажиравтотранс». Мы все вместе, и это, кстати, стало базой конфликта Псковского облсовпрофа с органами исполнительной власти, боролись с ООО «СтарТранс» и препятствовали выводу денежных средств за пределы предприятия. Мы отслеживали автобусы с московскими номерами самых ликвидных маршрутов, и первичная профсоюзная организация была в центре протеста против этих действий, сохранив финансовый потенциал предприятия и вашу заработную плату», - напомнила Ульяна Михайлова.

Лидер псковских профсоюзов отметила, что сегодня первичная профсоюзная организация сталкивается с борьбой внутри трудового коллектива. «Обозначились лояльные члены альтернативного профсоюза, которые убеждают вас и всех окружающих, что у них есть факты незаконного избрания председателя первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранса», есть факты её увольнения. Это — ложь. Никто Раису Куприненко с должности председателя первичной профсоюзной организации не снимал и снять не может, кроме вас, профсоюзные активисты, и только лишь, если вы сочтете ее работу неудовлетворительной и созовете конференцию или общее собрание работников и профсоюзных активистов. Других механизмов нет», - пояснила Ульяна Михайлова.

Председатель Псковского облсовпрофа выразила сожаление, что в пик борьбы первичной профсоюзной организации за права работников отраслевой профсоюз под руководством Василия Дворниченко занял неправильную позицию. «Искренне рассчитываю, что он эту свою позицию пересмотрит и перестанет заниматься травлей председателя первичной профсоюзной организации», — отметила Ульяна Михайлова. Отдельно она прокомментировала распространение ложной информации о якобы неуплачиваемых председателем профкома профсоюзных взносов: «Первичная профсоюзная организация «Псковпассажиравтотранса» находится на бухгалтерском обслуживании в областной организации отраслевого профсоюза и обязанность по удержанию профсоюзных взносов возложена на Дворниченко Василия Григорьевича, который знал и определенный период осознанно профсоюзные взносы не удерживал. Как только о данном факте стало известно Раисе Куприненко, она сразу полностью перечислила профсоюзные взносы в организацию. Ответственность за неправильное удержание профвзносов лежит на Дворниченко Василии Григорьевиче и главном бухгалтере отраслевого профсоюза. И это ни в коем случае не может служить основанием для расторжения трудового договора с Раисой Куприненко».

Ульяна Михайлова призвала профсоюзных активистов задаться следующими вопросами: «Много ли вы видели правозащитных действий со стороны вашего отраслевого профсоюза и альтернативных, так сказать, профсоюзных активистов? Много ли они за вас поборолись по факту сохранения рабочих мест, сохранения предприятия в целом?» Председатель Псковского облсовпрофа добавила, что сегодня определенно наметилась новая волна борьбы: «По имеющейся у нас информации у предприятия заблокированы расчетные счета. Это значит, что поставлены под риски возможности участия предприятия в конкурсах на право обслуживания маршрутов». По ее словам, эти и другие проблемные вопросы необходимо будет разрулить положительным образом - в пользу трудового коллектива.

«Коллеги, поверьте, вам - не до разборок. Особенно мне кажется любопытным, что активисты и руководители альтернативного профсоюза изыскивают возможности поговорить со мной, с Раисой Куприненко и никак эту возможность реализовать не могут. Как будто они не знают, где находятся наши рабочие места и как прийти к нам, чтобы найти ответы на все проблемные вопросы», - добавила председатель Псковского облсовпрофа. В заключение своего видеобращения Ульяна Михайлова позвонила активисту «альтернативного» профсоюза Юрию Андрейкину и пригласила в Псковский областной совет профсоюзов, на прямой эфир. «Мы готовы ответить на все имеющиеся вопросы - с фактами и документами в руках», - подчеркнула она.

Юрий Андрейкин взял время на размышление и ответил согласием. Разговор в прямом эфире с председателем Псковского облсовпрофа намечен на 2 апреля.