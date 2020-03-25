Общество

В Псковской городской Думе перешли на дистанционную форму приема обращений граждан

В Псковской городской Думе перешли на дистанционную форму приема обращений граждан в связи с постановлением главы Пскова Елены Полонской «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» от 17 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМС, депутатам, работникам аппарата городской Думы предписывается воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, а также перейти на дистанционную форму приема обращений граждан.

Также депутатам и работникам аппарата гордумы следует незамедлительно сообщать о своем возвращении в РФ, о месте, датах пребывания на указанных территориях по номеру телефона «горячей линии» комитета по здравоохранению Псковской области не позднее 14 дней со дня прибытия в Россию.

Помимо этого, они должны в течение 14 календарных дней со дня возвращения в Россию из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, осуществлять пребывание на карантине (на дому), а при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом.

Обращения граждан принимаются:

по электронной почте doc1@duma.pskov.ru; через электронный сервис «Задать вопрос» в разделах «Вопросы главе города», «Отвечают депутаты Псковской городской Думы», расположенных на главной странице официального сайта города Пскова http://www.pskovgorod.ru. по телефонам: (8112) 66-90-36, 66-20-27, 66-08-06, факсу - 66-08-25.

Почтовый адрес: 180000, Псков, ул. Некрасова, 14.