Общество

Регионам рекомендовали увеличить число круглосуточных аптек

Министерство здравоохранения рекомендовало регионам подсчитать число круглосуточных аптек и увеличить их количество по необходимости. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

«Минздрав России также сообщает, что регионам рекомендовано провести анализ наличия круглосуточных аптек и в случае необходимости принять необходимые меры по увеличению количества аптечных организаций с круглосуточным режимом работы», - говорится на сайте министерства.

В ведомстве также сообщили, что рецептурные препараты гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, на время карантина вместо пациента смогут выдавать родственникам, волонтерам или знакомым.

Ранее в Минздраве заявили, что наряду с пожилыми людьми в группу риска по коронавирусу входят ВИЧ-инфицированные, а также страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, бронхит, бронхиальная астма. По словам главного геронтолога ведомства Ольги Ткач`вой, у таких людей уже есть проблемы со здоровьем, если на них наслаивается инфекция, течение основного заболевания осложнится.