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Общество

Законопроект о передаче полномочий по проведению переписи в Псковской области рекомендован к принятию во втором чтении

25.03.2020 14:37|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о наделении администраций районов и городских округов Псковской области полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года рекомендовано принять во втором чтении. Такое решение принял комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее по решению депутатов документ был отправлен на доработку - по нему поступили замечания от Федерального управления статистики и прокуратуры Псковской области, которые не увидели четкого распределения полномочий. Сегодня таблица поправок вопросов не вызвала.

Проектом закона предусматривается наделение органов местного самоуправления такими полномочиями, как: обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; помещениями для хранения переписных листов и иных документов всероссийской переписи; предоставление необходимых транспортных средств и средств связи.

Финансирование осуществляется в размере объема субвенции, предоставляемой на подготовку и проведение всероссийской переписи областному бюджету из федерального.

Источник: Псковская Лента Новостей
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