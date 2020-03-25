Общество

Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию - СМИ

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения. При этом новой даты названо не будет, сказали оба собеседника издания.

В настоящее время нет ясности, как именно будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, поэтому и нет возможности определить новую дату, пояснил еще один источник, знакомый с вопросом обсуждения переноса сроков голосования. Перенести дату с 22 апреля без назначения новой юридически возможно, отметил он.

О том, что Владимир Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и обратится к нации, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.