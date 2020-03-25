Общество

Штрафы за нарушения при общероссийском голосовании составят до 50 тысяч рублей

За нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию могут быть установлены административные штрафы до 2,5 тысячи рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Соответствующий закон одобрил в среду Совет Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Авторами документа выступили глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и член этого комитета Олег Быков. Они предложили внести изменения в статью 8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где уже предусмотрена административная ответственность за нарушения избирательных прав граждан.

Наказывать планируют за непредоставление сведений о трудовой деятельности, за нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении общероссийского голосования, за нарушение прав участников голосования на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и копий избирательных документов, а также за умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала, относящегося к общероссийскому голосованию.

Штрафы также будут ждать тех, кто незаконно выдаст или получит бюллетень, а также нарушит установленный законом порядок подсчёта голосов, определения результатов общероссийского голосования.

Кроме того, накажут за непредоставление либо несвоевременное предоставление сведений об итогах голосования участникам общероссийского голосования и за вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо за создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании.

Общероссийское голосование - это специальная процедура, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в Конституцию. Законодательные нормы о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования содержатся в статье 2 Основного закона. При этом ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не предусмотрена ни Уголовным кодексом, ни Кодексом об административных правонарушениях.