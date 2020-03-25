Общество

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к проекту «Мечта ветерана»

Сегодня россияне могут рассказать не только о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, живущих рядом с ними. На официальном сайте проекта https://мечтаветерана.рф/ можно сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент каждый может стать добрым волшебником, чтобы помочь нашим ветеранам - фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла - осуществить их самые заветные мечты.

На сайте «Мечта ветерана» можно увидеть, о чем мечтают ветераны и помочь им в реализации мечты. Например, можно передать вещи или организовать встречу. Для этого необходимо нажать кнопку «Осуществить мечту ветерана», в результате чего появится форма, в которой необходимо будет указать ваши контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить задуманное.