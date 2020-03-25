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Общество

Изменения правил аккредитации СМИ вызвали вопросы только у одной фракции в областном Собрании

25.03.2020 15:14|ПсковКомментариев: 0

Изменения правил аккредитации СМИ при Псковском областном Собрании депутатов обсудили 25 марта участники заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Суть предложенных поправок пояснил председатель регионального парламента Александр Котов. По его словам, в случае их принятия фото- и видеосъемку смогут вести только журналисты аккредитованных СМИ. Все остальные смогут смотреть трансляцию сессии в интернете и пользоваться пакетом документов, опубликованных на официальном сайте Собрания. «Это позволит навести порядок и не отвлекаться на воспитательную работу», - сказал Александр Котов и привел в пример практику Госдумы.

По его словам, сегодня изменения одобрили члены комиссии по депутатской этике. Ранее их поддержали все фракции в областном Собрании, кроме одной.

Поясняя особую позицию фракции «Яблоко», депутат Лев Шлосберг сообщил, что не видит необходимости в срочном порядке принимать поправки, которые, по его убеждению, ограничивают всех парламентариев, в том числе в плане присутствия на сессиях их помощников. В связи с этим он предложил отложить рассмотрение проекта, что, как считает депутат, даст возможность более детально его обсудить.

«Никакого срочного порядка я здесь не вижу. Если вы хотите подробно обсудить причины, по которым вносятся изменения, то я готов прямо сейчас, - ответил Александр Котов. - Что касается помощников, то штатные работники аппарата к вашим услугам, готовы оказать помощь и поддержку, если это касается работы в областном Собрании. Все, что связано с организацией "политических шоу", нужно оставить за дверями. У нас есть цель рассмотреть вопросы повестки дня и по каждому из них принять решение». Он напомнил Льву Шлосбергу, что областное Собрания - не театр и не кинозал, а законодательный орган.

Свое мнение высказал также депутат Алексей Севастьянов: «Время идет вперед, у нас есть онлайн-трансляция. Каждый интересующийся политической жизнью может спокойно смотреть сессию в онлайн-режиме. Если надо, каждый может организовать свою пресс-конференцию по результатам сессии. Я человек, с большой любовью относящийся к камерам, но не хочу участвовать в ваших (Льва Шлосберга - прим. ред.) спектаклях, отвечать на вопросы журналистов, которые не знают, сколько человек живет в регионе, и не знают повестки сессии». 

Обращаясь к Льву Шлосбергу, он добавил: «Эти вещи не надо называть демократией. Вы прекрасно понимаете, что это конкретно вас касается... Это заказная история». Озвучив свою точку зрения, он предложил коллегам поддержать предложенные изменения. Большинство депутатов высказались «за».

Источник: Псковская Лента Новостей
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