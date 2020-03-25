Общество

Почетным гражданам Псковской области собираются выплачивать государственное пособие

Удостоенным звания «Почетный гражданин Псковской области» планируется выплачивать ежемесячное государственное пособие в размере 10 тысяч рублей. Соответствующую поправку предлагается внести в региональный закон о наградах.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутаты рассмотрели этот вопрос в ходе заседания комитета областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению.

В случае смерти членам семьи почетного гражданина или иным лицам, занимающимся его похоронами, предоставляется материальная помощь в размере шести размеров социального пособия на погребение, сообщил также докладчик - начальник управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Александр Палладин.

Также признается утратившей силу норма, ограничивающая количество граждан для награждения медалью «За заслуги перед Псковской областью» (в действующей редакции закона - не более трех).

«У нас многое достойны: и работники культуры, и краеведы, и военные, и спортсмены, наверное, которые прославили Псковскую область», - заметил депутат Алексей Севастьянов.

Комитет одобрил предложенные поправки и рекомендовал коллегам принять документ на сессии 26 марта.