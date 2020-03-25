Общество

Состав Молодежного парламента при областном Собрании будет дополнен

Персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов будет дополнен. Изменения в постановление о его формировании 25 марта рассмотрел комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с указанным постановлением областного Собрания был утвержден персональный состав Молодежного парламента в количестве 37 человек. По положению о Молодежном парламенте он состоит из 44 членов.

На конкурсной основе в общественный консультативно-совещательный орган предложено включить семь человек: Анастасию Анпилогову, Виолетту Венцову, Елену Вариксоо, Полину Кушнир, Софью Козлову, Леонида Невзорова и Максима Ермолина.

Также предлагается утвердить кадровый резерв Молодежного парламента на 2020-2022 годы. Это еще семь человек: Юлия Воеводина, Владимир Масленников, Дарья Холтобина, Ага Мехтиев, Евгений Тихомиров, Георгий Семенов и Максим Барсуков.

Комитет поддержал проект постановления.