Общество

На очередной сессии Псковской городской Думы рассмотрят 43 вопроса

27 марта в 10.00 в Городском культурном центре пройдет очередная 36-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в основную повестку включены 43 вопроса.

На сессии депутаты согласуют кандидатуру Константина Васильева для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Пскова»

Депутаты заслушают отчет начальника УМВД России по городу Пскову полковника полиции Сергей Сурина о результатах деятельности по итогам 2019 года.

В повестке дня также обозначен вопрос о внесении изменений в решение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков» и их проектов в новой редакции».

Планируется рассмотреть внесение изменений в решение Псковской гордумы «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в городе Пскове».

Депутаты планируют утвердить порядок принятия Псковской городской Думой решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции.

Будет рассмотрен вопрос об утверждении Отчета о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2019 год.

Планируется признать утратившим силу решение Псковской городской Думы «О форме проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе муниципального образования «Город Псков».

Также в ходе очередной сессии будет представлена информация о ходе исполнения решения Псковской городской Думы «О заслушивании информации по вопросу установления нормативов состава сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Пскова.