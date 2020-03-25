Общество

Звания заслуженного мецената, наставника и добровольца смогут получить жители Псковской области

В закон о наградах Псковской области предложены изменения. На заседании 25 марта их одобрили члены комитета регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона предусматривается присвоение гражданам званий «Заслуженный меценат Псковской области» (его могут получить не более трех человек за календарный год), «Заслуженный наставник Псковской области» и «Заслуженный доброволец Псковской области».

При присвоении указанных званий вручаются нагрудные знаки и удостоверения к ним.