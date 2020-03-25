Общество

Названа зарплата регионального директора по продажам в Пскове

Средняя зарплата регионального директора по продажам в Пскове составляет 124 000 рублей в месяц.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты региональных директоров по продажам в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе, региональный директор по продажам в этом городе получает в среднем 124 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 190 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем, на 175 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 133 000 рублей, в Екатеринбурге – 146 000 рублей, во Владивостоке – 162 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 137 000 рублей, в Челябинске – 129 000 рублей, в Омске – 120 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 137 000 рублей, Великий Новгород – 124 000 рублей, Смоленск – 124 000 рублей, Ленинградская область – 148 000 рублей в месяц.