Общество

Пскович создал петицию и требует, чтобы в автобусах не работали люди с лишним весом

На портале change.org опубликована петиция, которая требует отказа от кондукторов с избыточной массой тела в псковских автобусах. По данным сайта петиция создана Архипом Петровым, а ее окончательной целью является сбор ста подписей единомышленников.

«Автобусы - это единственный вариант общественного транспорта в городе Пскове. Очень часто возникают ситуации, когда автобус бывает сильно загружен, и комфорт перемещения сотрудников и пассажиров ограничен из-за избыточного веса и габаритов сотрудников, которые пытаются протиснуться в узких проходах автобуса, «давят» пассажиров, прижимают их к стенам, сиденьям и другим пассажирам, что приносит всем находящимся в автобусе дискомфорт», - пишет автор в тексте петиции.

Автор отмечает, что все подписавшиеся просят у руководства Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» ввести критерий при отборе сотрудников на должности «кондуктор» и «контролер», который будет контролировать габариты сотрудников автобусов.

При этом в тексте петиции автор уточняет, что не пытается оскорбить действующих сотрудников, а хочет добиться удобства, комфорта и радости во время перемещения по городу.

На текущий момент петицию подписал 1 человек.