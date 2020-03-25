Общество

В Себежском районе может быть разрешен давно назревший вопрос с дискриминацией прав некоторых жителей

В Псковской области могут быть решен давно назревший вопрос с дискриминационными условиями, которые не позволяют людям, проживающим на территории национальных парков и особо охраняемых природных территорий, оформить участки, здания и сооружения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассматривался сегодня, 25 марта, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что такие дискриминационные условия в целом по стране отразились на жизнедеятельности около 2 млн человек - жителей более тысячи населенных пунктов, вошедших в границы 23 национальных парков, 18 заповедников, 12 заказников, более 90 природных парков и ряда иных охраняемых территорий.

В Псковской области тоже есть особо охраняемые парки, яркий пример - национальный парк «Себежский», указал председатель комитета Андрей Козлов, который назвал вопрос очень актуальным.

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Он напомнил, что в феврале в Себеже состоялось выездное совещание, по результатам которого депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Сергей Крючек внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект федерального закона, возвращающий собственникам участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, право распоряжаться своей землей.

Законодательная инициатива стала результатом совместной работы депутатов Госдумы, региональных, муниципальных органов власти и жителей населенных пунктов, оказавшихся частью национального парка.

«На сегодняшний день ни органы исполнительной власти, ни федеральные ведомства не могут выделить земельные участки, не нарушив законодательство о природных парках. Закон должен работать для людей», - подчеркнул Андрей Козлов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поинтересовался в ходе обсуждения, смогут ли юридические лица приватизировать участки на территории парка "Себежский".

"Согласно этим изменением, я думаю, что да», - ответил Андрей Козлов.

Отметим, что на данный момент в соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности государственными природными заповедниками и национальными парками изъяты из оборота или ограничены в обороте. При этом земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Ограниченные в обороте земельные участки не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Между тем, в настоящее время в границах значительного числа особо охраняемых природных территорий существуют населенные пункты, в которых традиционно проживают люди.

В связи с ограничениями оборота земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий в таких населенных пунктах заблокирована возможность стать собственниками земли для местного населения. При этом для приватизации оказываются недоступными земельные участки общей городской (поселковой) застройки, расположенные под принадлежащими частным лицам жилыми и нежилыми постройками, включая многоквартирные дома.

Проектом закона предлагается исключить ограничения оборотоспособности земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территорий, при сохранении для соответствующих территорий особого режима хозяйственной деятельности. Данное решение позволит обеспечить для проживающих в таких населенных пунктах людей нормальные и недискриминационные по сравнению с другими гражданами Российской Федерации условия жизнедеятельности.

В рамках заседания комитета депутаты высказали свою поддержку законодательной инициативе.