Общество

Профессиональная онлайн-трансляция концерта ждет псковичей 28 марта

Профессиональная команда операторов и монтажеров будет осуществлять прямую трансляцию онлайн-концерта, который пройдет в субботу, 28 марта, в псковском Доме Офицеров.

Съемочная бригада команды трансляции состоит из нескольких операторов, которые помогут зрителям увидеть как общий, так и крупный план концерта. На экранах всех зрителей онлайн-концерта будет уделено время главным деталям выступления артистов.

Прямой эфир будет оформлен титрами и заставками, которые помогут познакомиться с артистами, принимающими участие в концерте.

Напомним, что открытие нового виртуального концертного зала состоится 28 марта в 16.00. В режиме онлайн выступят яркие, популярные творческие исполнители и коллективы нашего региона. В прямом эфире будут разыграны призы и подарки для самых активных зрителей.

Информационные партнеры проекта: Псковская Лента Новостей, ЦДИ и Первый Псковский.

Трансляцию можно будет увидеть на площадках сети «В контакте»:

В ближайшее время мы расскажем об артистах, которые примут участие и новых площадках, которые присоединяться к проекту.