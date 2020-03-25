Общество

Владимир Путин объявил об автоматическом продлении на полгода всех соцпособий и льгот

Все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продляться в течение следующих шести месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям», - сказал президент в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

В качестве примера глава государства привел ситуацию с семьей, имеющей право на льготы по ЖКХ.

«Ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку», - отметил Путин.