Общество

Необходимость полного запрета на производство и оборот некурительных табачных и никотиносодержащих изделий обсудили псковские депутаты

На заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели сегодня, 25 марта, законодательную инициативу коллег из Севастополя о необходимости внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части введения запрета на производство и оборот некурительных табачных изделий и никотиносодержащих изделий без содержания табака при наличии либо установлении на территории Российской Федерации запрета на оптовую и розничную продажу указанных изделий.

Председатель комитета Андрей Козлов пояснил, что депутаты Законодательного Собрания города Севастополя, разделяя обеспокоенность большинства субъектов Российской Федерации, поддержали проекты федеральных законов, направленные на введение запрета на оптовую и розничную торговлю смесями, содержащими никотин и его производные.

«Введение запрета на реализацию некурительных табачных изделий и никотиносодержащих изделий без содержания табака является первым шагом, направленным на комплексное решение в государстве проблемы распространения указанных изделий, после которого последует ряд правовых решений», - отмечается в законодательной инициативе.

Учитывая, что вышеуказанные изделия представляют реальную угрозу для здоровья населения, авторы законодательной инициативу посчитали целесообразным усиления государственного контроля за рынком табачной и никотиносодержащей продукции (по аналогии с регулированием рынка алкогольной продукции, введение которого привело к значительному положительному эффекту), а также целесообразность восстановления государственной монополии на оборот табачной продукции.

«Запрет, установленный частью 8 статьи 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», к сожалению, не достигает цели уменьшения количества граждан, употребляющих некурительные табачные изделия, более того, фиксируются факты употребления никотиносодержащих изделий без содержания табака несовершеннолетними», - отмечают авторы инициативы.

На основании изложенного Законодательное Собрание города Севастополя просит рассмотреть возможность введения запрета на производство и оборот некурительных табачных изделий и никотиносодержащих изделий без содержания табака при наличии либо установлении на территории Российской Федерации запрета на оптовую и розничную продажу указанных изделий.

При этом ряд депутатов Псковского заксобрания обратили внимание, что в случае принятия такого законопроекта, будут затронуты также жевательные средства, которые помогают желающим бросить курить.

После дискуссии депутаты проголосовали по двум вариантам: поддержать инициативы севастопольских коллег - за проголосовали три депутата, ограничиться рассмотрением - 6 депутатов. В результате было принято второе решение.