Общество

Законопроект об увеличении штрафов за неисполнение областных законов и распоряжений вызвал дискуссию среди депутатов

Законопроект об увеличении штрафов за неисполнение распоряжений комиссии по чрезвычайным ситуациям, актов областного законодательства и решений антитеррористической комиссии вызвал дискуссию в областном Собрании. Документ был представлен сегодня, 25 марта, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Обращаясь к депутатам, начальник правового управления администрации области Наталья Волкова уточнила, что за невыполнение распоряжений КЧС и решений антитеррористической комиссии для граждан штраф остается прежним - от 3 до 5 тысяч рублей, для должных лиц он должен измениться и составить от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 1 млн рублей.

За нарушение Устава и законов Псковской области, нормативных правовых актов губернатора, администрации региона и органов исполнительной власти области гражданам, согласно проекту закона, будет грозить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должным лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам предлагается установить штраф в пределах от 50 до 500 тысяч рублей.

«В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях максимальные штрафы, которые может устанавливать субъект РФ для граждан - 5 тысяч, должностных лиц - 50 тысяч, для юридических- 1 млн рублей. Мы действуем в рамках этих пределов. В сегодняшних условиях считаем усиление административной ответственности оправданным», - резюмировала Наталья Волкова.

Выслушав, депутат Алексей Севастьянов подчеркнул, что в сегодняшней ситуации необходимо также принимать и меры поддержки, эквивалентные озвученным штрафам. «Не хотелось бы доводить до плачевного, - сказал он. - Но закон принимать надо, дисциплинировать».

Алексей Севастьянов и другие парламентарии попросили учитывать, что сейчас бизнес переживает сложные времена - в последнее время он потерял миллионы, в том числе в связи с падением курса рубля.

«Я, конечно, «за», но как это все должно работать. Если бы оно было черное и белое, но есть же другие ситуации, мы же говорим про исполнение указов губернатора в целом. К примеру, будет указание по борьбе с борщевиком, и комиссия также пойдет и будет штрафовать, независимо от того, может он это исполнить или нет, и применять меры, которые мы здесь утверждаем», - заметил народный избранник Андрей Михайлов.

По поводу возможных отрицательных последствий выразили беспокойство и другие депутаты. В продолжение обсуждения было высказано мнение, что никакой объективной необходимости в таком законопроекте нет.

«Смотришь телевизор и видишь, как поступают за границей, как поступают с людьми, которые нарушили закон - с ними не церемонятся», - привел пример председатель комитета Владимир Яников. «Сначала добейтесь такого менталитета и уровень жизни такой сделайте», - не согласился с ним депутат Владимир Панченко. В ответ ему было предложено тоже поучаствовать в достижении этой цели.

В итоге большинством голосов было решено одобрить поправки и рекомендовать коллегам принять их на сессии.