Общество

Определен состав рабочей группы по проработке вопроса о снижении налоговой нагрузки на псковских предпринимателей

Депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов, Виктор Гречин, Петр Алексеенко, Ирина Толмачева войдут в состав рабочей группы по проработке вопроса о снижении налоговой нагрузки по упрощенной и патентной системе налогообложения, в том числе при переходе с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Необходимость введения мер поддержки для предпринимателей возникла в связи с грядущими изменениям патентной системы налогообложения обсуждалась в региональном парламенте в ноябре прошлого года.

Отметим, что руководителем рабочей группы ранее выбран председатель бюджетного комитета областного заксобрания Борис Полозов. Также в ее состав был включен депутат Сергей Быков.

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Также в состав рабочей группы будут включены региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители администрации Псковской области и Счетной палаты.

Представители налоговой службы и ТПП Псковской области будут приглашаться на заседания рабочей группы в качестве экспертов.

Планируется, что первое заседание рабочей группы состоится в апреле.