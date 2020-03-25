Общество

Псковский ФСС: Как получить больничный дистанционно в случае карантина по коронавирусу?

Псковское региональное отделение Фонда социального страхования напоминает: согласно постановлению правительства РФ от 18.03.2020 №294, каждый житель Псковской области, пересекший границу РФ на любом виде транспорта в период с 20 марта по 1 июля этого года обязан соблюдать карантин в связи с угрозой распространения коронавируса независимо от наличия признаков заболевания.

Карантин следует соблюдать и гражданам, проживающим совместно с прибывшим из заграницы. Работающие граждане на этот период могут взять электронный больничный. Причем получить листок нетрудоспособности можно дистанционно, не обращаясь в поликлинику. Для этого достаточно зайти на сайт Псковского регионального отделения (http://r60.fss.ru/) и кликнуть на баннер «Подать заявление на получение ЭЛН в случае карантина» с прямой ссылкой на личный кабинет ФСС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, пароль входа в кабинет соответствует паролю обратившегося на Портале госуслуг. Соответственно гражданин должен иметь учетную и подтвержденную запись на портале. В случае отсутствия таковой, подать заявления за обратившегося может любой из родственников или знакомых. В личном кабинете необходимо - заполнить форму заявления, а также приложить документы, подтверждающие пребывание на заграничной территории (скан страниц загранпаспорта с фотографией и отметками о пересечении границы, сканы авиабилетов, если отметки в паспорте не были проставлены), сканы документов, подтверждающих, что в квартире с человеком, который приехал из-за границы, проживают и другие люди.

В случае невозможности получить больничный дистанционно, посещать поликлинику не нужно!!! Медиков следует вызвать на дом.

При возникновении проблем с подачей заявления на сайте или при отказе лечебного учреждения в оформлении вам больничного листа дистанционно, необходимо обратиться на телефон горячей линии Фонда социального страхования в Пскове.

Обращаем ваше внимание, что выплата пособия по листку нетрудоспособности, выданному дистанционно, осуществляется частями. Первая выплата произойдет после семи календарных или пяти рабочих дней нахождения на больничном, вторая - после закрытия листка нетрудоспособности. При этом источником средств будет фонд ФСС, а не бюджет работодателя.

«К сожалению, новая система сегодня делает первые шаги и еще только отрабатывается на практике, поэтому возникает очень много сложностей, как с выдачей листков, так и с их оплатой, - рассказывает заместитель управляющего Псковским региональным отделением ФСС РФ Светлана Борщ. - Однако, специалисты Псковского регионального отделения ФСС готовы к диалогу. На горячей линии каждый особенный случай мы обсуждаем индивидуально и ищем пути решения».

Напоминаем, телефон горячей линии Псковского регионального отделения ФСС по оформлению больничных по карантину: 8(8112)700212.