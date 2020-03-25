Общество

Александр Котов: На уровне региона тоже нужно найти возможности для поддержки людей и бизнеса

На уровне региона тоже нужно найти возможности для поддержки тем, кто оказался в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам сегодняшнего обращения президента Владимира Путина к россиянам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«Мы оказались в такой ситуации, когда практически всем, без исключения, требуется поддержка со стороны государства. Президент сегодня обозначил меры, которые планируется принять в ближайшее время, и они будут действовать в зависимости от дальнейшего развития ситуации, связанной с распространением коронавируса», - сказал Александр Котов.

По словам спикера регионального парламента, многое будет зависеть и от органов власти, и от самих граждан, о того, как люди будут выполнять требования в рамках карантинных мероприятий.

«Президент озвучил свои предложения, нам, на уровне региона, тоже нужно подумать, какими возможностями мы сегодня обладаем, чтобы поддержать тех, кто потерял работу, поддержать малый и средний бизнес. Ведь фактически у нас вся экономика региона держится на таких предприятиях, которые относятся к этой группе, индивидуальных предпринимателях, которые преимущественно работают в сфере услуг. Думаю, что такие механизмы можно найти», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что в этой ситуации важно объединить усилия муниципальных, региональных и федеральных органов власти, всех граждан. «Тогда мы сможем с наименьшими потерями пройти эту трудную ситуацию», - заключил Александр Котов.