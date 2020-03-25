Общество

Игорь Дитрих призвал псковичей соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих провел прием граждан в рамках работы региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В связи с тем, что личный прием граждан депутатами всех уровней временно ограничен в целях противодействия распространения коронавируса, обращения он принимал в новом формате - дистанционно по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Было много вопросов от граждан, связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Люди интересовались, какие меры предосторожности необходимо принимать в первую очередь для обеспечения безопасности и сохранения своего здоровья», - рассказал заместитель главного врача по хирургии государственного учреждения здравоохранения «Псковская областная больница» Игорь Дитрих.

Прежде всего, по его словам, необходимо соблюдать личную гигиену. Следует мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическими средствами каждый раз после посещения общественных мест. «Сходили в магазин, аптеку, проехали в автобусе – помыли руки. Это важно делать своевременно и регулярно. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции», - пояснил врач.

Также он подчеркнул, что при возможности людям следует ограничить посещение общественных мест, избегать необязательных поездок в пассажирском транспорте. «Все, что можно сделать дистанционно, без личных контактов – лучше использовать такие возможности. Избегая излишние поездки и посещение многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. В местах массового скопления людей необходимо пользоваться медицинской маской», - отметил Дитрих.

Кроме того, в сложившейся непростой ситуации по распространению короновирусной инфекции очень важно раннее обращение к врачу. При появлении любых симптомов, таких как повышение температуры, появление кашля, заложенности носа, недомогания следует позвонить в поликлинику.

Ранее сообщалось, что в Псковской области стартовала акция #МыВместе. Проект направлен на оказание адресной помощи людям, находящимся в режиме самоизоляции в связи с ситуацией распространения коронавируса. Нуждающимся псковичам волонтеры помогут в приобретении и доставке лекарственных средств, продуктов питания и предметов первой необходимости.