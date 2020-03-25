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Общество

Игорь Дитрих призвал псковичей соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса

25.03.2020 17:36|ПсковКомментариев: 0

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих провел прием граждан в рамках работы региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.  В связи с тем, что  личный прием граждан депутатами всех уровней временно ограничен в целях противодействия распространения коронавируса, обращения он принимал  в  новом формате - дистанционно по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

«Было много вопросов от граждан, связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Люди интересовались, какие меры предосторожности необходимо принимать в первую очередь для обеспечения безопасности и сохранения своего здоровья», - рассказал  заместитель главного врача по хирургии государственного учреждения здравоохранения «Псковская областная больница» Игорь Дитрих.

Прежде всего, по его словам, необходимо соблюдать личную гигиену. Следует мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическими средствами каждый раз после посещения общественных мест. «Сходили в магазин, аптеку, проехали в автобусе – помыли руки. Это важно делать своевременно и регулярно. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции»,  - пояснил врач.

Также он подчеркнул, что при возможности людям следует ограничить посещение общественных мест,  избегать необязательных поездок в пассажирском транспорте. «Все, что можно сделать дистанционно, без личных контактов – лучше  использовать такие возможности. Избегая излишние поездки и посещение многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. В  местах массового скопления людей  необходимо пользоваться медицинской маской», - отметил Дитрих.

Кроме того, в сложившейся непростой ситуации по распространению короновирусной инфекции  очень важно раннее обращение к врачу.  При появлении любых симптомов, таких как повышение температуры, появление кашля, заложенности носа, недомогания следует позвонить в поликлинику.  

Ранее сообщалось, что в Псковской области стартовала акция #МыВместе.  Проект направлен на оказание адресной помощи людям, находящимся в режиме самоизоляции в связи с ситуацией распространения коронавируса. Нуждающимся псковичам волонтеры помогут в приобретении и доставке лекарственных средств, продуктов питания и предметов первой необходимости.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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