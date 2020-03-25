Общество

Более 200 волонтеров окажут адресную помощь пожилому населению, находящемуся на самоизоляции, в рамках акции #Мывместе

Псковская область присоединилась к общероссийской акции #Мывместе. Свыше 120 волонтеров в Пскове и еще более 100 в районах уже готовы оказать адресную помощь жителям региона, вынужденным находиться на самоизоляции, связанной с рекомендациями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках акции были объединены усилия волонтерских движений региона, органов исполнительной власти и представителей социальных служб. Для координации общего взаимодействия участников акции на базе ресурсного Центра поддержки добровольчества и волонтерства «Команда 2018» совместно с региональным отделением «Общероссийского народного фронта» создан региональный волонтерский штаб.

По словам руководителя регионального ресурсного Центра поддержки добровольчества Псковской области Михаила Васильева, здесь проводится инструктаж для тех, кто уже готов приступить к работе. «Для нас важно обеспечить безопасность контактов добровольцев с людьми, находящимися в изоляции. В ближайшее время мы получим наборы для индивидуальной защиты и антисептические средства на всех волонтеров», - добавил он.

Отметим, что в рамках волонтерской поддержки в первую очередь помощь будет оказана пожилым людям, они наиболее уязвимы перед воздействием COVID-19. Волонтеры будут покупать пенсионерам продукты первой необходимости и лекарства, а также помогать в быту.

Чтобы обратиться за помощью к волонтерам, необходимо позвонить на горячую линию Акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе»: 8 (800) 200-34-11. Или набрать номер круглосуточного оперативного информационного центра: 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03, как это уже сделала одна из жительниц Пскова. Пенсионерка, находящаяся в самоизоляции, обратилась в центр за помощью в покупке продуктов. Социальная служба совместно с волонтерами ресурсного центра «Команда 2018» и представителями ОНФ откликнулись на обращение женщины и навестили ее, выполнив просьбу. Пенсионерка поблагодарила их за проявленную солидарность.

Свою благодарность волонтерам и всем, кто не остается равнодушным в сложившейся ситуации, кто предлагают помощь и поддержку, выразил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Это и есть ответственная гражданская позиция. Достойно уважения. Спасибо вам. Сейчас ваше участие действительно необходимо», - подчеркнул глава региона.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская отметила, что в акцию #Мывместе включились самые неравнодушные и сознательные люди области. «В команду добровольцев может войти каждый, кто хочет и готов помогать одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Давайте вместе думать о тех, о ком некому позаботиться. Присоединяйтесь. Вместе мы справимся с любой проблемой», - призвала Наталья Плявинская.

Чтобы присоединиться к акции #Мывместе и стать волонтером, необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе «Добровольцы России». После чего нужно будет пройти обучение и аккредитацию для получения статуса волонтера. Подробную информацию об акции можно узнать на официальном портале Мывместе2020.рф.