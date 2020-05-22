Общество

Озвучена зарплата комплектовщика в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты комплектовщиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, комплектовщик в этом городе в среднем получает 23 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 42 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 34 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 25 000 рублей, в Екатеринбурге – 28 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 26 000 рублей, в Челябинске – 24 000 рублей, в Омске – 22 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 26 000 рублей, в Великом Новгороде – 23 000 рублей, в Смоленске – 23 000 рублей, в Ленинградской области – 29 000 рублей в месяц.