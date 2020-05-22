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Общество

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

24.05.2020 11:50|ПсковКомментариев: 0

Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, сообщил руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, это обусловлено зональными переносами воздушных масс с запада на восток.

«Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара», - рассказал Варакин «Российской газете».

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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