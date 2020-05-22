Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области выросло до 590 человек

Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области выросло до 590 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 по Псковской области.

На данный момент в регионе проведено 19313 исследований на коронавирус, выздоровело 230 человек, умерло – 9+1(по 10 случаю проводится эпидемиологическое расследование).

Статистика по районам: