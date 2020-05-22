Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области выросло до 590 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 по Псковской области.
На данный момент в регионе проведено 19313 исследований на коронавирус, выздоровело 230 человек, умерло – 9+1(по 10 случаю проводится эпидемиологическое расследование).
Статистика по районам:
- Псков – 194
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки – 64
- Великолукский район – 10
- Гдовский район – 25
- Дедовичский район – 10
- Дновский район - 3
- Красногородский район – 3
- Куньинский район – 2
- Локнянский район - 1
- Невельский район - 41
- Новоржевский район – 5
- Новосокольнический район - 25
- Опочецкий район – 14
- Островский район – 68
- Палкинский район - 6
- Печорский район – 6
- Плюсский район – 5
- Порховский район - 20
- Псковский район – 55
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 3
- Пыталовский район – 3
- Себежский район – 8
- Струго-Красненский район – 10
- Усвятский район - 1