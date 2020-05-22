Общество

Глава Великолукского района: Письменное слово позволяет передавать из поколения в поколение идеи добра

Глава Великолукского района Сергей Петров поздравил местных жителей с Днем славянской письменности и культуры, который отмечается в память о великих просветителях прошлого – братьях Кирилле и Мефодии, создавших первую славянскую азбуку, открывших путь к просвещению народов.

«На протяжении многих веков именно язык, письменное слово позволяют передавать из поколения в поколение идеи добра, справедливости, способствуют укреплению моральных устоев общества, противостоянию силам зла и утверждению общечеловеческих ценностей. Богатая и самобытная славянская культура, основанная на высоких нравственных идеалах, стала поистине сокровищницей литературно-художественного творчества, бесценным хранилищем яркого духовного наследия славян.

Пусть этот праздник станет значительным событием в жизни нашего района, послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей, проживающих на этой территории.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счастья, удачи и благополучия!», - написал Сергей Петров на своей странице в социальных сетях.