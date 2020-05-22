Общество

В Пскове прошел этап топографической игры «По местам бессмертного подвига»

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел Всероссийский этап топографической игры «По местам бессмертного подвига», который был организован при поддержке автономной некоммерческой организация «Центр современных образовательных технологий».

Организаторами Геоигр в городе Пскове стали МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» и один из местных вузов. В геоиграх приняли участие 7 школьных команд, 9 студенческих команд и 1 сборная Псковского областного колледжа искусств. В этом году в играх также участвовала команда Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Игроки продемонстрировали свои краеведческие знания и умения ориентироваться в пространстве с помощью виртуальных картографических сервисов, не выходя из дома. Каждая команда представила результат своей творческой, исследовательской деятельности в виде видеоролика о родственниках и преподавателях вуза – участниках войны, инфографику на тему игры и фото или видео реконструкции. Участники «оживляли» сцены из военной жизни, отрывки из художественных произведений, известные картины.

Участники игр смогли в формате онлайн встреч подготовиться к игре, узнав о детях - героях войны, псковских –писателях и поэтах - фронтовиках.

Торжественное закрытие прошло в онлайн формате. Первое место разделили команда «Скобечане» Многопрофильного правового лицея №8 г. Пскова и команда «МиЕН-5» Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».