Общество

Вопрос о самостоятельных прогулках для несовершеннолетних в Псковской области могут рассмотреть на следующей неделе

Соблюдение всех требований позволит уже в конце следующей недели вернуться к обсуждению возможности самостоятельно гулять несовершеннолетним детям. Об этом в своем Instagram написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Давайте будем соблюдать правило и не лишать детей возможности находиться на свежем воздухе», - написал глава региона.

Он напомнил, что со вчерашнего дня в Псковской области снят запрет на индивидуальные прогулки, прогулки с детьми и совместно проживающими членами семьи. «Пока ограничения сохраняются для людей в возрасте 65+ и самостоятельные прогулки несовершеннолетних детей. Очень прошу внимательно ознакомиться с условиями, про которых можно безопасно находиться на улице. Соблюдение ограничений исключительно важно», - напомнил глава региона.

Общественные пространства в области по-прежнему закрыты, также нужно соблюдать социальную дистанцию до других людей не менее 3-х метров, пояснил Ведерников.

«Роспотребнадзор был против этого решения, но все уже объективно сильно устали от необходимости следовать всем ограничительным мерам. Пожалуйста, не злоупотребляйте, берегите себя и своих близких. Если покажем дисциплину и ответственность, постепенно откроем все», - заключил губернатор.