Общество

В «Единой России» опровергли слухи об уходе Медведева на пост спикера Думы

Информация о переменах на руководящих постах «Единой России» не соответствует действительности, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Перминов допустил, что информация о серьезных перестановках в управлении партией является фейком. «Пусть это останется на совести депутата Гусевой», если она действительно это говорила, отметил он, сообщает «Интерфакс».

Так замсекретаря Генсовета ЕР отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву о том, что председатель партии Дмитрий Медведев займет пост спикера ГД, а сама Гусева будет ориентироваться на работу по выстраиванию новой идеологии партии «Единая Россия».