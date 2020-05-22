Общество

Продолжается капитальный ремонт Родинского дома культуры

Продолжается капитальный ремонт Родинского дома культуры в рамках национального проекта «Культура». На текущий момент полностью закончен демонтаж системы отопления. В зрительном зале, расположенном на первом этаже, смонтирован каркас сцены.

Совсем скоро в доме культуры появится большой хореографический зал, театральная студия и новая костюмерная. Также планируется новое арт-пространство на втором этаже для занятий декоративно-прикладным творчеством, уникальность которого заключается в больших стеклянных перегородках – все желающие смогут понаблюдать за творческим процессом и присоединиться к мастерам дома культуры, сообщается в сообществе «Говорит Псковский район» в социальных сетях.



Капитальный ремонт ведется в соответствии с утвержденным графиком работ.



Подрядной организацией по данному объекту является ООО «Интерьер-Стройсервис».