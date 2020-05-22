Общество

Великолучане жалуются на отсутствие мусорных контейнеров на кладбище «Боровицы»

Великолучане жалуются на отсутствие мусорных контейнеров на кладбище «Боровицы». Фото стихийных свалок, возникающих на кладбище, опубликованы в сообществе «Подслушано Великие Луки».

Фото из сообщества «Подслушано Великие Луки»

«На кладбище в зеленой зоне, со стороны деревни "Боровица" убраны все мусорные контейнеры. Люди приезжают посетить могилы родных и близких, навести порядок. Ладно кто-то приехал на машине как порядочный человек забрал его с собой и выкинул в ближайший мусорный бак. А люди приходящие пешком что должны делать?», - пишет великолучанка.

Фото из сообщества «Подслушано Великие Луки»

«Неужели так сложно поставить мусорные контейнеры вдоль ограждения кладбища, тем более, что места достаточно. Такая же картина и в "Мордовичах"! Выносите мусор в контейнеры, а где они?», - написала женщина.