Общество

В Великих Луках прошли мероприятия по профилактике пожаров

24 мая сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в рамках профилактической операции «Антипал» был осуществлен профилактический рейд. В ходе рейда было распространено 45 памяток о пожаробезопасном поведении детей, 45 листовок о запрете палов травы.

Гражданам были разъяснены требованиям пожарной безопасности, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.