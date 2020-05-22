Общество

В России предлагают изменить возраст начисления надбавки к пенсии

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий начисление надбавки к пенсии не с 80, как сейчас, а с 75 лет. Документ внесли депутаты от ЛДПР, сообщает пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Соавторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, сенатор Сергей Леонов.

Согласно закону «О страховых пенсиях», достигшим возраста 80 лет устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено нуждаемостью этой категории граждан в постоянном постороннем уходе. «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет», - говорится в пояснительной записке.

Авторы отметили, что Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста. Эта классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомические и физиологические особенности. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи, заметили парламентарии.

«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки... В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет. Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет», - говорится в пояснительной записке.

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.