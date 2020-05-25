Общество

Ученые заявили о суперраспространителях коронавируса

Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения в разных странах зависит от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, передающих большое количество вирусов соотечественникам. Такую гипотезу выдвинул исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико, анализируя рост заболеваемости, пишет газета «Известия».

Бельдоменико полагает, что суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный.

Именно этим, по мнению ученого, объясняется различный процент летальности в разных странах, зачастую отличающийся в разы. Причем в случае SARS-CoV-2, не исключает ученый, существуют также бессимптомные распространители инфекции, которые в некоторых случаях становятся суперраспространителями.

Бельдоменико считает, что здесь важен не только сам факт заражения, но и то количество вирусов (так называемая вирусная нагрузка), которое получает человек. Человек, получивший большую вирусную нагрузку, действительно может стать тем самым суперраспространителем, согласился с ним заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

«Вирус инфицирует клетки человека, а не человека в целом, как обычно считается в моделях. Соответственно, один вирус, попавший в организм, инициирует одну клетку, которая затем произведет, скажем, 100 новых вирусов. Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тыс. новых вирусов у этого одного человека. Тут нет никакой особенности коронавирусов, это чистая арифметика. Поэтому действительно человек, получивший большую вирусную нагрузку, может стать тем самым суперраспространителем», — пояснил эксперт.

Еще один собеседник издания - сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада тоже думает, что вероятность существования суперраспространителей высока.