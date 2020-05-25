Общество

Глава Роспотребнадзора опровергла информацию о повышенной смертности среди врачей во время пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о повышенной смертности среди российских медработников во время распространения коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам Анны Поповой, нет никаких оснований полагать, что смертность среди российских медиков в период COVID-19 отличается от смертности за какой-либо другой период.

«Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода - сегодня нет, [это не так]. У нас, во-первых, полицевой учет, мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем», - заявила Анна Попова.

Напомним, что недавно Анна Попова сообщила, что 44 региона России могут постепенно начинать снимать ограничения по коронавирусу. Главный санитарный врач России отметила, что с каждым днем ситуация с COVID-19 становится все более стабильной и дальнейшие прогнозы достаточно благополучны.