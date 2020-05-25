Общество

В виртуальный колокольчик могут позвонить сегодня псковские выпускники

Всероссийская акция в поддержку выпускников «Последний звонок - 2020» пройдет сегодня в формате онлайн, сообщает Минпросвещения России.

Совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников министерство просвещения организует масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства ВКонтакте. Вся информация о нем размещена на официальном сайте ведомства в специальном разделе «Последний звонок – 2020». Там же посетители могут позвонить в виртуальный колокольчик.

25 мая в 10.00 онлайн-марафон откроет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который выступит с поздравлением выпускников и расскажет о своих школьных годах. Цепочку выступлений подхватят педагоги и учащиеся из всех регионов страны. В прямом эфире они поздравят выпускников с Последним звонком и поделятся воспоминаниями о времени, проведенном в школе. Каждый выступающий в конце позвонит в колокольчик как символ Последнего звонка.

В ходе онлайн-марафона ведущие объявят о запуске сразу нескольких акций и флешмобов, организованных министерством в социальных сетях к Последнему звонку для школьников.

Так, в соцсети ВКонтакте каждый выпускник сможет поставить отличительный эмодзи-статус со звонком и поделиться воспоминаниями о тёплых школьных годах. Пользователи примерят праздничные маски, получат предсказание о будущей профессии и отправят открытки своим одноклассникам и любимым педагогам. По хэштегу #последнийзвонок2020 истории попадут в специальный блок в новостной ленте - можно будет посмотреть, как проводят этот день выпускники по всей стране.

В видеороликах под хэштегом #СпасибоУчителям во всех соцсетях выпускники выразят признание педагогам за их труд. На память о своём выпуске они создадут онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хэштегом #МойКласс2020. А в TikTok ребята запишут видеоролики в популярном среди пользователей соцсети формате под хэштегом #КпраздникуГотов и предстанут в парадной школьной форме.

В рамках нашего уникального марафона, одной из ярких акций станет флешмоб, готовящийся совместно с телеканалом «Россия-1» «Последний звонок».

Кроме того, Минпросвещения предлагает выпускникам в 11.00 по местному времени выйти на свои балконы в школьной форме и позвонить в колокольчики.

Таким образом будет проведена перекличка школьников всей России, которая завершится одним общим последним школьным звонком для всей страны. Это будет очень важный и эмоциональный момент всего дня и программы, ведь вся страна увидит главных героев дня - выпускников 2020 года, отметили в министерстве.

Телевизионная версия флешмоба выйдет в рамках вечернего шоу 30 мая в 17.55 на канале «Россия-1» в специальном выпуске, участниками которого станут самые авторитетные, значимые и популярные персоны, которые являются настоящими кумирами миллионов.

Праздничная акция, организованная в поддержку выпускников - 2020, пройдет под девизом «Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты»!