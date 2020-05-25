Общество

В Невельском районе сирота получила жилье с задержкой в три года

Получить жилье помогла прокуратура сироте в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что за девушкой, как имеющей статус лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, признано право на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда. В нарушение требований федерального законодательства администрация района не обеспечила сироту благоустроенным жильем. В результате она на протяжении 3-х лет была вынуждена арендовать жилье.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации Невельского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Эти требования суд удовлетворил. В настоящее время решение суда исполнено, девушка получила квартиру в городе Невеле.