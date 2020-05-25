Общество

Как получить СНИЛС на детей, разъяснили в Пенсионном фонде

В учреждения ПФР области поступает много вопросов о том, как можно оформить СНИЛС на ребенка. Эта тема стала особенно актуальна в связи с тем, что для оформления выплат семьям в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей необходимо обязательно указывать СНИЛСы всех детей, на которых подается заявление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, процесс получения СНИЛСа сегодня максимально упрощен и осуществляется практически при рождении ребенка. Одновременно с получением первого в своей жизни официального документа – свидетельства о рождении – ребенок проходит и регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования.

В соответствии с подписанным соглашением, органы ЗАГС передают сведения о зарегистрированных новорожденных в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС. На основании полученных сведений ЗАГСа, в территориальных органах Пенсионного фонда оформляется СНИЛС. Родителям новорожденного необходимо обратиться в Пенсионный фонд после получения свидетельства о рождении только для получения страхового свидетельства.

Если ребенок уже не новорожденный, а СНИЛСа у него еще нет, можно обратиться с заявлением о получении свидетельства в Пенсионный фонд или МФЦ. На детей моложе 14 лет свидетельство получают родители (с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка). Если детям уже 14 лет и больше, они могут обратиться за документом самостоятельно, со своим паспортом.

Напомним, что с прошлого года СНИЛС заменен справкой, бумажной или электронной. Бумажные и электронные справки идентичны страховому свидетельству, на них та же информация, что и раньше была на зеленой карточке. Сами свидетельства продолжают действовать, обменивать их не надо.

В ПФР обратили внимание, что для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, прием в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам территориальных органов в районах области, которые указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – это такой же важный документ, как, например, свидетельство о рождении или паспорт, в том числе и для ребенка. СНИЛС необходим для получения медицинских услуг в рамках ОМС, записи ребенка в детсад, получения бесплатных лекарств, санаторно-курортного лечения, оформления различных пособий и еще целого ряда государственных услуг, в том числе и в электронном виде, так как СНИЛС является единым идентификатором персональных данных граждан РФ.