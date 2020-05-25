Общество

Детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой, вспоминают сегодня

Сегодня, 25 мая - Международный день пропавших детей. «Каждый год в этот день мир вспоминает детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой. Детей, о которых ничего неизвестно, но которых ждут дома. Детей, с которыми родители до сих пор разговаривают перед сном и которым по-прежнему расстилают постель. Детей, о которых мы не знаем ничего, - сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» «ВКонтакте». - Но это не значит, что мы перестали искать их или забыли о них. Ведь всегда есть надежда, что каждый из этих детей жив и вернется домой».

«Дети – наше будущее. У каждого из них впереди была целая жизнь, полная веселых и грустных моментов, новых впечатлений и людей. Полная любви и понимания среди их близких и друзей. Их будущее могло быть очень разным, но у каждого из них оно могло, должно было быть. И нам очень не хочется говорить об этом в прошедшем времени, потому что мы все еще надеемся, что это будущее у них будет», - отметили в организации.



За 9,5 лет отряд «Лиза Алерт» получил более 17 000 заявок на поиск детей.

«Дети пропадают абсолютно каждый день и по всей стране. Принято думать, что это случается где-то в неблагополучных семьях, что с нами этого случиться не может. Но, к сожалению, это не так. Дети пропадают в разных семьях, в разных городах и по разным причинам. Но каждого из этих детей ждут домой», - говорится в сообществе организации.

Напомним, члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам трехлетней девочки, пропавшей 23 мая в садовом некоммерческом товариществе Кебь. В поисках ребенка также задействованы следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие, волонтеры.