Общество

Дежурные группы работают в недавно открывшихся детсадах в Портянниково и Родине

Дежурные группы работают в недавно открывшихся детских садах в Портянниково и Родине. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая. Она сообщила, что в рамках нацпроекта «Демография» совершен значительный рывок.

«Такого масштабного строительства детских садов не было давно», - отметила Наталья Федорова.

Она напомнила, что уже сданы в эксплуатацию детсады на 120 мест - на улице Никольская в Родине, а также в деревне Портянниково на Александровском проезде.

Наталья Федорова подчеркнула, что сады работают в режиме дежурных групп.

«Дети в детские сады зачислены, штат педагогов сформирован», - заявила глава района и добавила, что можно говорить о незначительной очереди детей в дошкольные учреждения района.

В настоящее время идет строительство детского сада в Неелово.

По словам Натальи Федоровой, детский сад рассчитан на 270 мест, это самое вместительное дошкольное учреждение в районе.

На данный момент в Уграде и в Неелово идет активная застройка частными домами, поэтому там имеется потребность в детском саду.