Работы по строительству причала в Толбице завершат на текущей неделе

На текущей неделе будут завершены работы по строительству причала в псковской деревне Толбица. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая.
«Подрядчик выполнил работы качественно и в срок», - заявила она.
Наталья Федорова обозначила, что у причала обустроена асфальтовая площадка с парковкой для транспорта, места ожидания, туалет.
По ее мнению, строительство причала улучшит транспортное сообщение с Талабскими островами.
Отметим, строительство идет в рамках международного крупного инфраструктурного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2».
Работы производятся подрядной организацией с ноября 2019 года.