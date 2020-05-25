Общество

Работы по строительству причала в Толбице завершат на текущей неделе

На текущей неделе будут завершены работы по строительству причала в псковской деревне Толбица. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая.

«Подрядчик выполнил работы качественно и в срок», - заявила она.

Наталья Федорова обозначила, что у причала обустроена асфальтовая площадка с парковкой для транспорта, места ожидания, туалет.

По ее мнению, строительство причала улучшит транспортное сообщение с Талабскими островами.

Отметим, строительство идет в рамках международного крупного инфраструктурного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2».

Работы производятся подрядной организацией с ноября 2019 года.