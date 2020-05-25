Общество

Александр Котов: Изменившийся формат праздника прощания со школой не снижает значимость этого события

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил выпускников с окончанием школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Пришло время прощаться со школьной жизнью. Одиннадцатилетний путь взросления наверняка был непростым, но всё, что вы приобрели – знания, опыт, друзей – навсегда останется с вами, поможет идти вперёд и будет отзываться в сердце трогательными и благодарными воспоминаниями. К сожалению, в этом году пришлось отказаться от проведения традиционного «последнего звонка» с участием выпускников, учителей и родителей, но изменившийся формат праздника прощания со школой не снижает значимость этого события», - отметил Александр Котов.

По его словам, выпускникам предстоит выучить ещё очень много важных, взрослых уроков, которые будет давать сама жизнь. «Один из них вы проходите как раз сейчас и, надеюсь, сделаете правильные выводы: не всегда в наших силах изменить жизненные обстоятельства, но то, как мы их преодолеваем, зависит исключительно от нас самих. Проявляйте характер, не пасуйте перед трудностями, ищите и находите нестандартные решения, трудитесь, радуйтесь, мечтайте и достигайте своих целей! За вами будущее! В добрый путь! Удачи, благополучия и счастья!» - говорится в сообщении.