Общество

Наталья Федорова не видит перспектив объединения Пскова и Псковского района

«Перспектив по объединению двух муниципалитетов – Пскова и Псковского района - я не вижу», - заявила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая.

Она обозначила, что Псковский район – географически сложный, он не имеет районного центра, обладает значительной протяженностью. Кроме того, по словам Натальи Федоровой, уровень развития населенных пунктов района совершенно различен.

«Псковский район и Псков не могут быть в рамках одного поселения», - резюмировала она.

Также в ходе беседы Наталья Федорова сообщила, что улицы Владимирская и Никольская – это территории Псковского района, и речи о передачи данных территорий Пскову не идет.

В случае, если такой вопрос возникнет, то, по мнению главы района, самой главной отправной точкой будет являться мнение жителей данной территории.