Общество

68 место заняла Псковская область в рейтинге социальной ориентированности региональных бюджетов

68 место заняла Псковская область в рейтинге социальной ориентированности региональных бюджетов, подготовленном РИА Новости.

Социальные расходы консолидированного бюджета Псковской области одного жителя в 2019 году составили 40,7 тыс рублей; изменение социальных расходов консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году — 17,7%; доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в 2019 году — 59,6%.

Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей) — Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Суммарные доходы консолидированных бюджетов всех российских регионов в 2019 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 9,5%. Причем рост был зафиксирован в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Увеличение доходной базы бюджетов позволило регионам нарастить расходы.

Согласно данным Федерального казначейства, суммарные расходы консолидированных бюджетов регионов увеличились по сравнению с 2018 годом на 14,2%. В том числе выросли расходы по социальным статьям. Расходы консолидированных бюджетов всех субъектов Федерации на образование в 2019 году увеличились на 11,3%, на культуру и кинематографию — на 8,8%, на здравоохранение — на 22,8%, на социальную политику — на 11,2%, а на физическую культуру и спорт — на 13,2%.